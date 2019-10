Há ministros novos, repetentes, secretários de Estado que continuam e outros que se estreiam. António Costa apresentou esta segunda-feira a Marcelo Rebelo de Sousa a lista dos secretários de Estado, fechando assim o processo de formação do Executivo que aguarda, ainda, para saber quando tomará posse.

Veja aqui os números que contam no novo Executivo:

70 membros do Governo

Quando o Governo tirar uma foto de família terá 70 pessoas. Este número incluiu o primeiro-ministro, António Costa, os 19 ministros e os 50 secretários de Estado. Do total de 70 pessoas, 24 são novidades, o que acontece principalmente nos secretários de Estado.

19 ministros

Segundo a Lusa, o novo Governo de António Costa tem o maior número de ministérios desde 1976. Ao todo são 19 ministros, com as grandes novidades a serem protagonizadas por Alexandra Leitão, que foi promovida de secretária de Estado a ministra, e Ana Abrunhosa, a presidente da CCDR Centro que centralizou a nível local a recuperação das habitações depois dos incêndios de 2017, que vai liderar o novo Ministério de Coesão Territorial.

50 secretários de Estado

Há estreias e repetentes. Entre os 50 secretários de Estado do novo Governo, 22 — ou seja quase metade — estão pela primeira vez no Executivo. Os restantes transitam do atual Executivo na mesma pasta ou mudam de pasta.

2 ministérios sem mexidas

Depois de todas as mudanças feitas, há apenas dois ministérios onde os ministros não mexeram nos seus secretários de Estado. São os casos de: Mário Centeno que mantém Mourinho Félix nas Finanças, João Leão no Orçamento, Mendonça Mendes nos Assuntos Fiscais e Álvaro Novo no Tesouro. Perde apenas Fátima Fonseca, que tinha a Administração Pública, transita para o ministério de Alexandra Leitão que junta a Administração Pública (agora com José Couto), a Modernização Administrativa (onde fica Fátima Fonseca) e Jorge Botelho (que fica a gerir a Administração Local, nomeadamente, a descentralização); e de Pedro Nuno Santos que mantém toda a equipa nas Infraestruturas.

44 homens, 26 mulheres

Entre os 70 membros do Governo há uma maioria de homens. São 44, contra 26 mulheres. Isto significa que quase dois terços do Executivo são homens.

33 reconduções

Num Governo de continuidade, António Costa apostou por manter muitas pessoas e nas mesmas posições que tinham antes. São 33 os membros do Governo que continuam a ocupar o mesmo lugar, havendo, por vezes, pequenas alterações. Caso da pasta de Siza Vieira que mantém a Economia e acrescenta o ministro de Estado e a transição digital. Ao nível dos secretários Estado também há situações semelhantes. João Galamba mantém-se como secretário de Estado da Energia mas passa a adjunto do ministro do Ambiente.

11 mudanças de pasta

As mudanças de pasta são casos de pessoas que continuam na equipa que António Costa escolheu mas em novas funções. Ao nível dos ministros, Alexandra Leitão protagoniza uma das situações mais evidentes ao passar de secretária de Estado da Educação para ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Outro dos exemplos é o de José Mendes, até agora secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, no Ministério do Ambiente, que passa a secretário de Estado do Planeamento, no ministério com o mesmo nome. João Catarino, o novo secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território era até agora secretário de Estado da Valorização do Interior.

1 ministério totalmente novo

Na orgânica do Governo há um ministério totalmente novo que sai do Ministério do Planeamento. Trata-se do Ministério da Coesão Territorial, que será liderado por Ana Abrunhosa e que terá a responsabilidade de aplicar no terreno as verbas dos fundos comunitários. De resto há o ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública que junta áreas que já existiam mas dispersas por três ministérios (Finanças, Presidência e Administração Interna).

27 deputados do PS

Dos 108 deputados que o PS escolher, 27 saltam para o Governo, segundo contas da Lusa. Este movimento vai obrigar a bancada parlamentar socialista a recorrer aos suplentes para acabar de construir o grupo parlamentar.