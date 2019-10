Depois de apresentar um Executivo com 50 secretários de Estado, António Costa lembra que “um Governo não se mede em função do número de membros” e que o importante é que estes sejam ajustados “às prioridades do país”. Em conferência de imprensa depois de ter apresentado a lista dos novos secretários de Estado, o primeiro-ministro antecipou ainda que neste Executivo não há relações familiares.

“Os Governos não se medem em função do número de membros. Devem ter uma orgânica ajustada ao programa do Governo e às prioridades do país”, começou por dizer António Costa, em declarações aos jornalistas esta segunda-feira.

Para o socialista, é “seguramente uma prioridade reforçar a coesão territorial e dar uma nova atenção à necessidade de valorização do interior”, continuou, ressalvando que “é importante haver uma elevação a ministério” para concretizar essa ambição, referindo-se à criação do Ministério da Coesão Territorial. Responsável por esta pasta ficará Ana Abrunhosa, uma “mulher que tem todas as condições para desempenhar plenamente as funções atribuídas”, disse António Costa.

Sobre a data em que os novos membros irão tomar posse, Costa explicou que isso está dependente da decisão do Tribunal Constitucional quanto à recontagem dos votos das eleições legislativas, pedida pelo PSD, que deverá ser tomada “entre hoje e amanhã”. “Foi visto com o Presidente da República que há agenda disponível para que a tomada de posse seja esta sexta-feira ou sábado“.

Questionado sobre a polémica de familygate no Governo, o primeiro-ministro começou por responder que aquilo que marcou o anterior Governo foi, entre outros, “a capacidade de assegurar a estabilidade política” e de “recuperar a credibilidade” do país. “Vi muita ficção jornalística e muito poucos casos concretos. O que sabemos é que não há no Governo qualquer tipo de relação familiar”, afirmou.

Sobre as relações políticas com os partidos de oposição, António Costa atirou que a vontade do país para os próximos quatro anos de legislatura é que haja estabilidade. “Há quatro anos houve uma rotura sobre o que era o relacionamento tradicional dos partidos em Portugal. Esta legislatura vai ser diferente, mas não vai ser nem vai voltar a ser como antes“, disse.

O primeiro-ministro rematou, afirmando que acredita — também com base nos contactos que tem mantido com os partidos de esquerda, inclusive com o Livre –, que “há todas as condições para um diálogo político que contribuirá para que haja estabilidade política nestes quatro anos”.