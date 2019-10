Há novidades na composição do ministério tutelado por Pedro Siza Vieira. A nova secretária de Estado do Turismo é Rita Marques, há uma nova secretaria de Estado da Transição Digital encabeçada por André de Aragão Azevedo e desaparece a secretaria de Estado da Valorização do Interior (porque passa para o novo Ministério da Coesão Territorial).

Rita Marques, que ocupa atualmente o cargo de presidente do Conselho de Administração da Portugal Ventures, vai substituir Ana Mendes Godinho no cargo de secretária de Estado do Turismo, na medida em que esta última vai assumir o cargo de nova ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, como já era sabido.

“Com experiência em gestão e uma forte base académica, incluindo um MBA, tenho conduzido alterações estratégicas, operacionais e financeiras em organizações tanto do setor privado como do setor público. Com um forte foco no cliente e sólidas capacidades de comunicação, tenho confiança na influência e negociação ao mais alto nível”, resume a própria, na sua página profissional no LinkedIn.

Também era público que, no novo Governo, Pedro Siza Vieira, até aqui ministro Adjunto e da Economia, foi promovido a ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital. Na sequência deste reforço de funções, esta última pasta ganha autonomia mediante a criação de uma nova secretaria de Estado da Transição Digital, que vai ser liderada por André de Aragão Azevedo, que era, até aqui, administrador tecnológico (CTO) da Microsoft Portugal.

André de Aragão Azevedo está há mais de sete anos na Microsoft, tendo assumido o lugar no board da tecnológica em setembro de 2017. Antes, entre fevereiro de 2008 e junho de 2011, foi chefe de gabinete do Ministério da Saúde, tendo formação base no setor do Direito.

Outra novidade é que o ministério tutelado por Siza Vieira perde a secretaria de Estado da Valorização do Interior, que era liderada por João Catarino. Esta passa para a tutela do novo Ministério da Coesão Territorial, encabeçado por Ana Abrunhosa (e também muda de rosto: João Catarino é substituído por Isabel Ferreira).

Para fechar a composição da equipa de Pedro Siza Vieira, uma nota final para a promoção de João Neves. Até aqui secretário de Estado da Economia, passa, no próximo Governo, a ser secretário de Estado Adjunto e da Economia.

