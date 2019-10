Siemens compra fábrica de pás de aerogeradores em Aveiro

A subsidiária de energia renovável da Siemens adquiriu uma parte significativa dos ativos do grupo Senvion. Num negócio avaliado em 200 milhões de euros, a Siemens Gamesa Renewable Energy vai ficar com uma “grande parte” das operações e respetivos ativos da empresa, bem como toda a propriedade intelectual do grupo. A transação chega a Portugal e engloba a fábrica de pás para aerogeradores onshore que está instalada em Vagos (Aveiro).

“Os ativos de serviço europeus da Senvion vão reforçar a capacidade e o potencial da Siemens Gamesa num importante segmento. A aquisição de uma frota de serviço de 8,9 GW da Senvion vai dar à Siemens Gamesa um total de cerca de 69 GW sob gestão. A compra destes ativos ajuda a Siemens Gamesa a diversificar o portefólio de negócios e a exposição geográfica”, refere a empresa alemã num comunicado.

A empresa faz menção específica à fábrica adquirida no distrito de Aveiro, considerando-a “uma das instalações fabris mais competitivas da Europa”. No caso concreto, a “guerra comercial” entre os EUA e a China foi um fator de peso na decisão de integrar no negócio esta unidade fabril de pás para aerogeradores: “A fábrica de Vagos vai ajudar a reforçar a cadeia industrial de valor da Siemens Gamesa e reduzir a dependência de fornecedores na Ásia, mitigando a volatilidade face às incertezas trazidas pelos atuais problemas comerciais”, reconhece o grupo.

Segundo o comunicado, esta transação vai levar a que 2.000 funcionários da Senvion passem agora para a Siemens Gamesa. Para a operação se concretizar, falta ainda a aprovação dos reguladores, sendo que a Siemens está a contar com a conclusão até ao final do primeiro trimestre de 2020.