Novos ministérios, ministros e também novos secretários de Estado. António Costa mexeu na pasta do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, substituindo António Vieira da Silva (que pediu para sair) por Ana Mendes Godinho, mas estas não foram as únicas mudanças. O primeiro-ministro entregou esta segunda-feira ao Presidente da República a lista dos novos secretários de Estado e a equipa da Segurança Social vai ter dois novos nomes.

Cláudia Joaquim, secretária de Estado da Segurança Social, abandona o cargo para ser substituída por Gabriel Gameiro Rodrigues Bastos, refere a lista publicada esta segunda-feira no site da Presidência da República. Gabriel Bastos é licenciado em Direito e foi técnico superior da Direção-Geral da Segurança Social e ainda vice-presidente do conselho diretivo do Instituto da Segurança Social.

Mas foram também criadas duas novas secretarias: Rita da Cunha Mendes será a nova secretária de Estado da Ação Social. Licenciada em Direito, Rita Mendes foi técnica superior do Instituto de Segurança Social, vereadora da Câmara Municipal de Aguiar da Beira e, até agosto deste ano, vice-presidente dessa autarquia. Nestas legislativas, concorreu a deputada na lista do PS pelo Círculo Eleitoral da Guarda, lista essa encabeçada por Ana Mendes Godinho.

Outra novidade é o até então secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, que passa a ser secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional.

Sem alterações ficou a secretaria de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, que continuará a ser liderada por Ana Sofia Antunes.

Estas foram algumas das mudanças que António Costa fez no novo Executivo. Entre as novidades está a criação de dois novos Ministérios: o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, que será liderado por Alexandra Leitão, até agora secretária de Estado da Educação; e o Ministério da Coesão Territorial, que será liderado por Ana Abrunhosa.

(Notícia atualizada às 12h05 com mais informação)