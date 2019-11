Numa altura em que a Volkswagen, o maior fabricante de automóveis alemão, arranca a produção do seu primeiro modelo elétrico, o ID.3, a Alemanha anuncia um acordo com a indústria automóvel para fomentar a compra destes veículos 100% elétricos. Em conjunto, o Estado e as fabricantes vão “passar cheques” até 6.000 euros.

No âmbito do acordo alcançado, o valor do apoio à compra de um veículo elétrico que custe menos de 40 mil euros vai passar dos atuais 4.000 para os 6.000 euros, um valor que compara com o “cheque” de 3.000 euros que o Estado português apresentou, este ano, para quem comprasse um destes veículos (embora o apoio seja aplicado a carros com valor superior).

Além dos modelos totalmente elétricos, vai existir também um apoio à compra de veículos híbridos plug-in, neste caso de 4.500 euros, acima dos 3.000 euros atuais, considerando o valor máximo de aquisição de 40 mil euros.

O aumento do incentivo financeiro vai entrar em vigor já este mês, devendo manter-se até 2025 — prazo terminava em 2020. Apesar de haver um aumento do apoio, acabará o “cheque” para veículos “amigos do ambiente” de valores mais elevados, já considerados automóveis de luxo. Todos os carros com um preço acima de 60 mil euros ficam fora deste acordo.