Derrota na Champions castiga Benfica. Ações caem 2,5%

O Benfica perdeu por 3-1 em Lyon. Ficou, assim, praticamente afastado dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, pela terceira época consecutiva, o que está a pressionar os títulos da SAD liderada por Luís Filipe Vieira.

As ações do Benfica seguem a perder 2,47% para 2,76 euros, numa sessão em que foram trocados apenas 800 mil títulos dos encarnados. A liquidez é reduzida, estando bastante aquém da média diária dos últimos 12 meses.

Benfica em queda na bolsa após derrota em Lyon

Esta queda traduz o descontentamento dos investidores e adeptos com o resultado obtido esta terça-feira em França. Joachim Andersen, aos quatro minutos, Memphis Depay, que já havia faturado nas três primeiras rondas, aos 33, e Bertrand Traoré, aos 89, apontaram os tentos dos franceses, enquanto Seferovic faturou para os portugueses, aos 76.

Com esta derrota, o Benfica complicou quase irreversivelmente a continuidade na Liga dos Campeões, com o devido impacto negativo em termos de receitas das competições europeias.

Na classificação do Grupo G, lideram os alemães do Leipzig, que venceram por 2-0 em São Petersburgo, com nove pontos, contra sete do Lyon, quatro do Zenit e três do Benfica, que na ronda anterior tinha batido em casa os franceses por 2-1.