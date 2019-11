Judite de Sousa sai da TVI

Numa altura em que a TVI tem sido ultrapassada pela SIC na liderança de audiências, a jornalista Judite de Sousa decidiu abandonar o canal. A decisão foi anunciada no Instagram da pivot que apresenta, à sexta-feira e fins de semana, o Jornal das 8 no canal de Queluz, e que é diretora adjunta de informação da TVI.

“Depois de uma longa e serena ponderação, decidi terminar a minha relação profissional com a TVI. Foram oito anos que me permitiram, em total liberdade, vivenciar a paixão pelo jornalismo com sentido de dever e responsabilidade ao serviço de uma empresa privada”, escreveu Judite de Sousa no seu Instagram.

“Os últimos anos foram particularmente difíceis, mas em palavras ou na reserva do silêncio, entendi sinais de conforto”, acrescentou a jornalista. Judite de Sousa expressou ainda o seu agradecimento a José Alberto Carvalho, que alterna com Judite de Sousa a apresentação do Jornal, e a Sérgio Figueiredo, diretor de informação da TVI.

O grupo que detém a TVI, a Media Capital, está atualmente envolvido numa operação de aquisição por parte da Cofina, que detém o Correio da Manhã. A Entidade Reguladora para a Comunicação Social deu luz verde ao negócio, desde que órgãos como a CMTV e a TVI continuem a operar de forma autónoma e independente.

(Notícia atualizada às 16h30)