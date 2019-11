Portugal vai pagar dois mil milhões ao ano para a UE

Portugal vai contribuir mais para o próximo quadro financeiro plurianual 2021-2027. O cenário proposto pela Comissão Europeia prevê um ligeiro aumento das transferências nacionais para os cofres comunitários, devendo fixar-se numa média anual de 2,01 mil milhões de euros.

Estes 2,01 mil milhões de euros correspondem a 0,98% do Rendimento Nacional Bruto, um acréscimo face aos atuais 1,69 mil milhões de euros que se deve em parte à inflação e ao crescimento do país, mas também à necessidade de compensar a perda das contribuições do Reino Unido e o financiamento de novas políticas, conta o Público (acesso condicionado).

António Costa admite contribuir ainda mais, de forma a aliviar o corte no envelope dos fundos estruturais para Portugal, que deverá cair 7%, para totalizar 373 mil milhões de euros.

No final da reunião dos Estados-membros “Amigos da Coesão”, em Praga, o primeiro-ministro considerou que a contribuição de 1,16% do rendimento nacional bruto “é uma proposta razoável”, que se situa num ponto “intermédio” entre as propostas do Parlamento Europeu e do Conselho.

Costa criticou, assim, a proposta da presidência finlandesa para o orçamento comunitário pós-2020, dizendo que não tem “pés para andar”. “A proposta finlandesa é inaceitável. A proposta finlandesa não tem pés para andar ou a proposta dos cinco países que defendem o 1% não tem a menor perspetiva para andar. Não vale a pena perder muito tempo com essa discussão”, rematou.