Prévoir lança novo seguro para proteção de jovens

A seguradora Prévoir acaba de incluir no seu portfólio de soluções de previdência o Prévoir Renda Júnior, um seguro dedicado aos mais novos. Como mote para o seu lançamento deste produto a empresa cita o Relatório Starting Strong OCDE 2017, onde se pode ler “as famílias portuguesas são das que mais gastam na educação dos seus filhos. Os encargos com os mais novos chegam a aumentar o orçamento mensal em cerca de 44%, quando comparados com os gastos de uma família sem crianças”.

O novo produto da Prévoir garante aos filhos, em caso de Morte ou Invalidez Absoluta e Definitiva (IAD) de um dos progenitores, uma renda mensal de educação entre 200 e 500 euros, durante 5, 8 ou 10 anos e, ainda, um capital imediato de 3 mil euros.

Para Paulo Silva, diretor de Desenvolvimento Comercial da Prévoir, “estes capitais podem representar uma importante almofada financeira para os mais novos poderem prosseguir os seus estudos, sobretudo quando a educação representa a maior fatia do orçamento mensal das famílias portuguesas”.

Como duas “grandes mais-valias”, segundo a Prévoir, as “rendas pagas beneficiam de uma revalorização anual de 2%, a partir da data de aniversário do primeiro pagamento, para acompanhar o custo de vida. E, mais, as rendas serão pagas durante o prazo subscrito, independentemente da duração do contrato”.

Para além da componente de proteção futura, o novo produto tem uma componente ajustada à fase em que os acidentes são mais frequentes. O subsídio diário – de 50 ou 100 euros – é um complemento financeiro importante em caso de Incapacidade Temporária Absoluta (ITA) da pessoa segura (pai ou mãe, por exemplo) para prestar assistência à criança beneficiária. Este subsídio diário é pago durante um máximo de 30 dias por ano e por beneficiário. “Tendo em conta que a proteção social paga pela Segurança Social apenas cobre cerca de 65% do valor pago pela entidade empregadora, caso os pais se ausentem do posto de trabalho, esta garantia demonstra, ainda mais, a sua pertinência”, defende Paulo Silva.

O Prévoir Renda Júnior pode ser subscrito pela pessoa que segura até à idade máxima de 55 anos, tendo em conta que o beneficiário mais velho não poderá ter mais de 15 anos, no momento da subscrição. Esta solução de previdência tem uma duração mínima de 10 anos e máxima de 20 anos.

Como exemplo de prémio a Prévoir cita um casal em que o pai ou mãe tenha 35 anos e pretenda durante 5 anos uma renda mensal de 350 euros em caso de morte, com 50 euros de subsídio diário em caso de ITA. Neste caso o premio será de cerca de 8 euros por mês para um beneficiário e cerca de 9 euros para dois beneficiários.

A Companhia de Seguros Prévoir-Vie é a sucursal portuguesa do centenário Groupe Prévoir, originário de França. Especialista em seguros de pessoas, opera exclusivamente nas áreas de previdência, poupança, habitação e reforma, o grupo entrou em Portugal em 1996 e tem a sua sede no Porto. Conta com mais de 750 agentes de seguros e 16 escritórios próprios por todo o território nacional. Emitiu prémios no valor de 12,9 milhões de euros em 2018.