Área jurídica da Fidelidade distinguida pela Iberian Lawyer

A Fidelidade foi distinguida com o prémio In-house Legal Team of the Year da indústria seguradora na Península Ibérica.

Esta distinção foi atribuída na III Edição dos Gold Awards, organizados pela Iberian Lawyer, uma organização que engloba a maior publicação jurídica para a Península ibérica e América Latina.

A seguradora portuguesa foi a vencedora do prémio – para o qual também estavam nomeadas quatro das maiores seguradoras a operar no mercado espanhol -, pelo trabalho de excelência desenvolvido pela sua equipa jurídica, em todas as suas áreas de atuação e cobrindo as diversas geografias onde a Companhia está presente.

Para Isabel Lage, General Counsel do Grupo Fidelidade, “Este prémio reconhece as boas práticas fomentadas no Grupo Fidelidade, que, em conformidade com as exigências regulatórias do setor dos seguros, procura continuamente inovar nos seus serviços e produtos para, assim, melhor servir todos os seus clientes e promover um desenvolvimento sustentado da Companhia”.

A organização Iberian Lawyer destacou que “A equipa legal da Fidelidade trabalha, sempre, em estreitíssima articulação com as áreas de negócio da Companhia com o objetivo de alcançar uma melhoria da performance das equipas como um todo, produzindo um resultado final homogéneo e sofisticado que suporta e amplifica a estratégia de crescimento da seguradora”.