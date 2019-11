A Claudia Schiffer, reconhecida como um ícone mundial da moda, estabeleceu uma parceria com a Vista Alegre e a Bordallo Pinheiro. A assumida colecionadora das peças de cerâmica da empresa portuguesa vai, agora, desenvolver peças exclusivas para a marca.

“Há anos que coleciono cerâmica Bordallo Pinheiro. Estou muito entusiasmada em poder materializar as minhas ideias e em desenvolver uma estreita colaboração com as equipas de ambas as marcas. Mal posso esperar para ver o produto final em minha casa”, confessa Claudia Schiffer, em comunicado.

“Esta parceria com Claudia Schiffer reforça o posicionamento de excelência das marcas e alavanca a sua contínua expansão internacional e será um importante contributo para a afirmação internacional das duas marcas portuguesas como referências globais em design. Acima de tudo é uma honra enorme colaborar com um ícone da moda de renome mundial como Claudia Schiffer, que assimila as nossas marcas no seu quotidiano, tornando-as suas”, destaca Nuno Barra, membro do conselho de administração da Vista Alegre e da Bordallo Pinheiro.

Para além da antiga top model alemã, a Vista Alegre e a Bordallo Pinheiro, marcas portuguesas de projeção internacional, têm também vindo a colaborar com outras referências globais da moda, como a Maison Christian Lacroix e Oscar de la Renta.