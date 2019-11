Farfetch quase duplica receitas. Lucros? Prejuízos crescem

A Farfetch brilhou nas receitas no terceiro trimestre. As vendas quase duplicaram, superando as expectativas da própria empresas, mas esse feito não se traduziu nos resultados líquidos. A companhia liderada por José Neves agravou os prejuízos em mais de 10% na comparação com os mesmos três meses do ano passado.

De acordo com o comunicado enviado pela empresa, os prejuízos ascenderam a 85,5 milhões de dólares no terceiro trimestre deste ano. No segundo trimestre a empresa tinha registado prejuízos de 89,6 milhões de dólares, um valor que disparou face ao período homólogo explicado pela compra da New Guards Group.

Esta compra “contribuiu para a performance financeira do terceiro trimestre de 2019″, diz a empresa que apresentou um EBITDA negativo em 35,6 milhões de dólares. As receitas, por seu lado, dispararam. As vendas ascenderam a 255,5 milhões de dólares nos três meses terminados em setembro, o que correspondeu a um crescimento homólogo de 90%.

“As receitas aumentaram em 121 milhões de dólares para 255,5 milhões, representando um crescimento de 89,9%. Este aumento é explicado pelo incremento de 44% nas receitas da Plataforma Digital para 156,5 milhões”, refere a Farfetch.

A empresa nota que este desempenho superou o guidance para o terceiro trimestre 2019, tanto no volume de negócios (GMV-Gross Merchandise Value) da Plataforma Digital como na margem do EBITDA Ajustado”.

A Farfetch, apesar dos prejuízos, está confiante para este último trimestre do ano. Apresenta um outlook positivo para o quarto trimestre de 2019, aumentando a “expectativa relativamente ao EBITDA Ajustado” ao mesmo tempo que “reitera a taxa de crescimento do GMV da Plataforma Digital”.