O crédito ao consumo travou em setembro. Foram concedidos 634 milhões de euros em novos empréstimos, uma quebra face a agosto que é explicada pelo travão no financiamento automóvel. Foi, ainda assim, o terceiro mês consecutivo com créditos acima dos 600 milhões de euros, elevando o saldo do ano para mais de 5,5 mil milhões de euros.

Estatísticas divulgadas pelo Banco de Portugal, nesta terça-feira, mostram que os bancos e as financeiras concederam 634 milhões em setembro, aquém dos 637 milhões registados em agosto. Na comparação com o mesmo mês do ano passado verificou-se um aumento de 13% nos novos financiamentos.

A quebra em cadeia nestes financiamentos em setembro é explicada, tal como nos meses recentes, pelo travão nos empréstimos para a compra de automóvel, numa altura em que as vendas estão a encolher. Foram concedidos 242 milhões de euros neste setor, menos 20 milhões que no mês anterior. A quebra foi transversal. Ou seja, verificou-se tanto no ALD como no crédito com reserva de propriedade, em novos, mas especialmente nos usados.

As vendas de automóveis novos em Portugal recuperaram ligeiramente em setembro, com mais de 18 mil carros matriculados. No entanto, no acumulado do ano verifica-se uma quebra, em relação a 2018, de 4,7% no caso dos ligeiros de passageiros, segundo revelam os dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).

Mais créditos pessoais no último mês do verão

Nos restantes segmentos do crédito ao consumo houve um aumento dos financiamentos em setembro, o último mês do verão. De acordo com o Banco de Portugal, os créditos pessoais para fins vários, entre eles viagens, registaram um aumento de 4,1% para 282 milhões de euros, acima dos 271 milhões registados em agosto. Na comparação homóloga houve um disparo de 19%.

No crédito pessoal com finalidade de educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos, os valores concedidos totalizaram 11,9 milhões de euros, 17% acima dos montantes registados em agosto. Estes créditos tendem a acelerar nesta altura do ano com a proximidade do regresso às aulas.

Através de cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto, foram concedidos aos portugueses 97,4 milhões de euros, em setembro. Ou seja, 3,6% acima do valor verificado em agosto e 15% superior ao financiamento concedido em setembro do ano passado.

