É cada vez mais caro comprar casa, principalmente para quem quer viver na capital. Em Lisboa, o valor médio do metro quadrado já está acima dos 3.000 euros, mas há oito bairros onde as casas vendidas já estão acima dos 5.000 euros o metro quadrado. Contudo, no Chiado e na Avenida da Liberdade, comprar casa já custa 7.500 euros o metro quadrado.

No segundo trimestre, o preço médio de venda das casas em oito bairros de Lisboa superou os 5.000 euros, mostram os dados da Confidencial Imobiliário. No mesmo trimestre do ano passado, eram apenas três os bairros nesse patamar.

As zonas da Glória, Picoas, Bairro Alto e o eixo S.Paulo/Boavista/Conde Barão estão no fim dessa lista cujo metro quadrado varia entre os 5.250 e os 5.725 euros. Subindo na tabela aparece a Baixa, com uma média de 6.155 euros o metro quadrado e o Bairro Barata Salgueiro Maia com um preço médio de 6.690 euros por metro quadrado.

No top estão dois bairros, cujos valores do metro quadrado estão bastante acima destes valores. No segundo trimestre, as casas vendidas no Chiado custaram, em média, 7.418 euros o metro quadrado, e na Avenida da Liberdade 7.560 euros o metro quadrado.

De acordo com a Confidencial Imobiliário, no ano passado, o bairro mais caro da capital não ia muito além dos 6.000 euros. Nesse período, era o Bairro Barata Salgueiro, junto à Avenida da Liberdade, que ocupava o topo da tabela com um metro quadrado a custar, em média, 6.010 euros. O Chiado e a Baixa apareciam imediatamente a seguir, com preços médios de 5.856 e 5.127 euros o metro quadrado.

No segundo trimestre, o preço médio de venda das casas ficou nos 3.870 euros o metro quadrado, um valor que compara com os 3.346 euros observador no mesmo período do ano passado.