A Startup Lisboa abre esta segunda-feira concurso para a empreitada de construção do futuro edifício da incubadora lisboeta no Hub Criativo do Beato. A concurso está a reabilitação do edifício da antiga “fábrica de pão e de confeitaria”, um espaço com 7.000 metros quadrados.

O processo de candidaturas para a contratação da empreitada decorre até 22 de novembro.

A concurso estão a reabilitação do edifício e a empreitada tem um preço base de 5,4 milhões de euros (mais IVA). Neste momento, está lançado o concurso para a “qualificação prévia de um conjunto de empresas que possam executar a empreitada”.

“O processo de seleção será assessorado pela Savills Portugal e pela Macedo Vitorino & Associados. Depois desta primeira fase, serão selecionadas até dez empresas às quais será depois pedida a apresentação de uma proposta, face ao caderno de encargos e às especificações técnicas do edifício a reabilitar”, detalha a incubadora lisboeta.

O programa do concurso, assim como a memória descritiva e o projeto de arquitetura poderão ser consultados no site da Startup Lisboa, a partir das 18 horas desta segunda-feira. As especialidades, o projeto de execução e os mapas de quantidades só serão disponibilizados na segunda fase do processo, acrescenta a Startup Lisboa.

Está previsto que as obras neste edifício arranquem no final do primeiro trimestre de 2020 e que terminem no prazo máximo de um ano.

O Hub Criativo do Beato, localizado nas antigas instalações da Manutenção Militar – ala Sul, um antigo complexo fabril do Exército Português que conta cerca de 20 edifícios, 35 mil metros quadrados, vai ter espaços localizado na freguesia do Beato, e “pretende-se que contribua para a reabilitação urbana da área e para a criação de emprego e atração de empresas com foco na inovação e empreendedorismo”.

Falado pela primeira vez a 9 de maio de 2016, dia em que as Finanças e a Defesa Nacional cederam o espaço à Câmara Municipal para a implantação de um novo hub empreendedor e criativo na cidade, o espaço foi arrendado por mais de 7,1 milhões de euros por um prazo máximo de 50 anos e apresentado publicamente em junho do mesmo ano. Os primeiros “moradores” do Hub foram conhecidos mais de um ano depois, em junho de 2017.

As obras para a recuperação do espaço começaram há quase dois anos: os primeiros a ocupar o novo espaço serão os moradores da Factory Lisbon, que contarão com 11 mil dos 35 mil metros quadrados disponíveis e cujas obras já arrancaram. Já este ano, a Startup Lisboa abriu o concurso para apresentação de projetos para o espaço de coliving no Hub Criativo do Beato, espaço sob gestão da incubadora. As manifestações de interesse foram apresentadas até final de junho.