A Startup Lisboa acaba de abrir o concurso para apresentação de projetos para o espaço de coliving no Hub Criativo do Beato, espaço sob gestão da incubadora. As manifestações de interesse podem ser apresentadas a 30 de junho e as propostas deverão ser entregues até 8 de setembro.

O espaço a concurso para o projeto de coliving é o “Edifício do Relógio/Antigo Convento”, edifício histórico que faz parte do complexo da antiga fábrica de Manutenção Militar e que conta com uma área de 4.000 metros quadrados. A ideia é que as propostas tenham em consideração uma “habitação partilhada, para utilização temporária de curta ou média duração” e “vedado a fins turísticos e de alojamento local”, refere a Startup Lisboa em comunicado.

“A proposta poderá incluir unidades de alojamento com tipologias diferentes e áreas com as características e equipamentos necessários à utilização comum dos residentes, bem como a prestação de serviços acessórios ou conexos para apoio de uma comunidade de inovação e criatividade, acrescenta a incubadora.

A cedência do espaço do Edifício do Relógio ao vencedor do concurso prevê o investimento de requalificação, implementação e gestão dos espaços seja da total responsabilidade do promotor, “sendo o investimento elegível «amortizado na renda mensal”. A cedência de utilização tem a duração de 20 anos, renovando-se automaticamente pelo prazo de cinco anos até ao limite máximo de 30 anos.

O Hub Criativo do Beato, localizado nas antigas instalações da Manutenção Militar – ala Sul, um antigo complexo fabril do Exército Português que conta cerca de 20 edifícios, 35 mil metros quadrados, vai ter espaços localizado na freguesia do Beato, e “pretende-se que contribua para a reabilitação urbana da área e para a criação de emprego e atração de empresas com foco na inovação e empreendedorismo”. Falado pela primeira vez a 9 de maio de 2016, dia em que as Finanças e a Defesa Nacional cederam o espaço à Câmara Municipal para a implantação de um novo hub empreendedor e criativo na cidade, o espaço foi arrendado por mais de 7,1 milhões de euros por um prazo máximo de 50 anos e apresentado publicamente em junho do mesmo ano. Os primeiros “moradores” do Hub foram conhecidos mais de um ano depois, em junho de 2017.

Como funciona o concurso?

Dividido em várias fases, o concurso para o projeto de coliving do Hub Criativo do Beato arranca com a formalização de uma manifestação de interesse, que deverá ser entregue até ao final do mês de junho. A primeira avaliação das candidaturas é feita depois do período de entrega das propostas e “com base na adequabilidade e cumprimento dos critérios de seleção previamente estabelecidos”.

As melhores propostas serão apresentadas presencialmente ao jurado, constituído por Miguel Fontes (diretor executivo da Startup Lisboa), Isabel Guerreiro (Câmara Municipal de Lisboa), Miguel Santo Amaro (empreendedor e cofundador da Uniplaces), Fernando Mendes (empreendedor e fundador do Cowork Lisboa), Inês Lobo (arquiteta), Nuno Dantas Melo (empreendedor e cofundador da Musa) e Bernardo Trindade (administrador hoteleiro) e avaliadas segundo critérios como a qualidade do projeto, o preço ao cliente, a valorização do património e o perfil dos promotores. Escolhida a proposta vencedora, segue-se a fase de negociação. O projeto do operador/promotor deverá estar em funcionamento no final de 2020.