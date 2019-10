As vendas de automóveis em Portugal recuperaram em setembro, com mais de 18 mil carros matriculados. No entanto, no acumulado do ano verifica-se uma quebra, em relação a 2018, de 4,7% no caso dos ligeiros de passageiros, segundo revelam os dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).

Em setembro foram matriculados no total 18.036 automóveis, ligeiros e pesados, mais 8,9% do que no período homólogo. O valor compara com setembro do ano passado, altura em que as vendas caíram com a entrada em vigor das novas regras para medição das emissões de CO2 dos automóveis.

No que diz respeito apenas aos automóveis ligeiros, as vendas em setembro cresceram 8,4% para 17.268 unidades. Nos nove primeiros meses do ano totalizam as 202.180 unidades, o que se traduz numa quebra de 4,2% face ao mesmo período do ano anterior.

Continua, assim, a verificar-se uma tendência negativa no total dos carros vendidos desde o início do ano. Só em janeiro é que as vendas bateram o período homólogo, registando-se uma variação global negativa desde então.

Ainda nos ligeiros de passageiros, a Renault manteve-se a marca líder de vendas, tendo vendido 23.172 unidades entre janeiro e setembro. É seguida pela Peugeot, que vendeu já 18.305 desde o início do ano. O pódio fica completo com a Mercedes-Benz, que nos primeiros nove meses do ano matriculou 12.693 carros.