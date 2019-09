Uber vai ter rede exclusiva de postos para carros elétricos

Os motoristas da Uber vão ter uma rede exclusiva de postos de carregamento rápido para carros elétricos. A empresa vai instalar três polos em Lisboa e dois no Porto, que permitirão fazer cerca de 850 carregamentos por dia e deverão facilitar a vida a todos os que conduzem este tipo de automóveis.

O projeto foi anunciado pela Uber esta terça-feira e resulta de uma parceria com a Power Dot, uma startup que fornece tecnologia para o setor da mobilidade elétrica. Em Lisboa, os postos estarão localizados em Portela, Doca de Santo Amaro e Tires. No Porto, serão em Maia e Bonfim. Cada hub permitirá carregar “entre quatro a oito” carros ao mesmo tempo, promete a Uber.

Os motoristas ou parceiros interessados em usarem a nova rede exclusiva da Uber já se podem registar no site que foi lançado pela Power Dot. Apesar de não existir informação sobre os preços do serviço nessa página, fonte oficial da Uber Portugal disse ao ECO que o custo “vai variar entre 13 cêntimos e 15 cêntimos por minuto”, uma “poupança estimada de 1,65 euros por carregamento” face à rede normal.

A inexistência de uma rede de carregamento dedicada à Uber é uma das principais dificuldades sentidas por motoristas e proprietários destes automóveis. Há cada vez mais veículos elétricos nas estradas e, como nem sempre é fácil encontrar um posto disponível, os motoristas vão ter mais sítios onde carregar. Ao mesmo tempo, a rede comercial deverá ganhar mais espaço para os carregamentos dos cidadãos.