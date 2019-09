O primeiro-ministro britânico já reagiu à decisão do Supremo Tribunal de Londres que considerou “ilegal” a suspensão do Parlamento britânico, dizendo que “discorda fortemente” do veredicto, mas garante que o vai respeitar.

“Discordo completamente da decisão do Supremo Tribunal, mas é um veredicto que iremos respeitar“, disse Boris Johnson, em declarações à Sky News, à margem da Cimeira do Clima que decorre na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Apesar de considerar que a decisão do Supremo “não foi a correta”, o primeiro-ministro assegura que tem confiança no poder judicial, sublinhado que a prorrogação foi usada durante séculos sem este tipo de desafio.”

O primeiro-ministro britânico acrescenta que “os juízes não excluíram a possibilidade de haver um novo discurso da Rainha Isabel II”, que estava previsto para 14 de outubro, referindo-se à abertura de uma nova sessão parlamentar. Nesse sentido, Boris Johnson garante que Westminster “terá tempo suficiente para discutir o Brexit”.

Após ter sido conhecida a decisão do Supremo foram várias as vozes da oposição a pedir a demissão do líder conservador. Ainda assim, uma fonte de Downing Street garantiu à Sky News, que o primeiro-ministro não se irá demitir e deverá regressar ainda esta terça-feira ao Reino Unido.

O líder dos Tories considera que com esta decisão torna-se mais difícil chegar a um acordo para o Brexit, previsto para 31 de outubro, mas reitera o empenho nas negociações e sublinha que não irá desistir de alçancar um acordo. “O Parlamento tem estado a debater o Brexit há três anos. Agora há uma hipótese de conseguir um acordo e sair a 31 de outubro e é o que vamos fazer”, assegurou.

Os deputados conservadores receberam esta terça-feira de manhã uma mensagem para não comentarem a decisão do Supremo, quer em internvenções públicas, quer nas redes sociais, e a solicitar que compareçam no parlamento nesta quarta e quinta-feira.

Vários críticos acusaram o primeiro-ministro de utilizar esta suspensão para limitar os planos dos deputados para travar uma saída sem acordo. A decisão da suspensão do Parlamento foi tomada pelo primeiro-ministro britânico em finais de agosto e aceite pela Rainha de Inglaterra. O Parlamento irá retornar os trabalhos já esta quarta-feira.