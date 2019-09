O Supremo Tribunal de Londres, a mais alta instância judicial do Reino Unido, concluiu esta terça-feira que a decisão de suspender o parlamento britânico é “ilegal, nula e sem efeito”. Diz que a suspensão decidida por Boris Johnson, e aceite pela Rainha de Inglaterra, impediu “o parlamento de cumprir as suas funções constitucionais”.

“O tribunal conclui que a decisão de aconselhar Sua Majestade a suspender o parlamento foi ilegal, porque teve o efeito de frustrar ou prevenir a capacidade do parlamento cumprir as suas funções constitucionais, sem uma justificação razoável“, afirmou a presidente do Supremo Tribunal de Londres, Brenda Hale.

A presidente do Supremo Tribunal de Londres referiu que a sentença do coletivo de juízes foi unânime e que a decisão de suspender o parlamento britânico é ilegal, acrescentando que esta suspensão teve um grande impacto no funcionamento do parlamento. A sentença integral pode ser consultada aqui.

Esta decisão surge na sequência da análise a duas ações judiciais contraditórias relativas à decisão do primeiro-ministro britânico ter suspendido o parlamento britânico, com efeitos a partir de 10 de setembro e até 14 de outubro, e que foi aceite pela rainha Elizabeth II.

Ainda antes de esta decisão ser conhecida, o Governo britânico comprometeu-se a “respeitar a decisão” do Supremo tribunal britânico, cita a BCC. Boris Johnson — que está neste momento em Nova Iorque a participar na Cimeira do Clima –, garantiu que não iria suspender o parlamento pela segunda vez caso a decisão fosse contra ele.

Trata-se de um caso histórico que envolveu três dias de consultas e a presença de 11 juízes. Ao longo deste processo, que decorreu na semana passada, vários ministros de Boris Johnson referiram que este não é um assunto para ser analisado pelos tribunais. Por outro lado, os críticos acusam o primeiro-ministro britânico de ter tentado limitar os planos dos deputados para evitar um hard Brexit. A saída do Reino Unido da União Europeia está prevista para 31 de outubro,.

Corbyn pede demissão de Boris Johnson

Perante a decisão do Supremo, o porta-voz da Câmara dos Comuns, John Bercow, considera que o parlamento deve reabrir e ser “convocado de imediato”, acrescentado que se vai reunir com os líderes partidários ainda esta terça-feira.

Por outro lado, o líder do partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, refere que esta decisão demonstra que Boris Johnson demonstra “um desprezo pela democracia e um abuso de poder”. Aproveitando para atacar o primeiro-ministro, o líder da oposição considera que o primeiro-ministro deve rever “a sua posição”, apelando à sua demissão, avança do The Guardian.

Joanna Cherry, deputada do partido Partido Nacionalista Escocês (SNP), considera que esta decisão é “uma vitória monumental” para a democracia e que revela que “nem o Governo nem a Monarquia estão acima da lei”, apelando também à demissão de Boris Johnson. A posição dele é insustentável e devia ter coragem por uma vez que fosse e tomar uma medida decente, que é demitir-se”, atira

Gina Muller, ativista anti-Brexit e que liderou uma das ações judiciais contra o Governo britânico, afirma que se trata de “uma vitória para o parlamento, para a separação de poderes e para a independência dos tribunais britânicos”. A deputada, em consonância com restantes deputados, pede que “o primeiro-ministro reabra o parlamento amanhã” e espera que os deputados consigam garantir “que este Governo sem escrúpulos não foge às suas responsabilidades”, afirma em declarações à Sky News.

(Notícia atualizada às 11h55)