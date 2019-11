O Governo tem como objetivo aliviar a carga fiscal sobre a classe média e está a preparar dois novos escalões de IRS para garantir um alívio nos impostos para as famílias com rendimentos intermédios. Medida dependerá do englobamento das rendas no IRS em 2020.

Segundo o Jornal Económico (acesso pago), o Executivo liderado por António Costa estuda o desdobramento dos atuais 5.º e 6.º escalões de IRS em 2020, passando a existir nove escalões — ultrapassando os oito escalões pré-troika.

A medida está a ser pensada para ser aplicada em simultâneo com englobamento dos rendimentos prediais no IRS, que poderá levar ao agravamento da fatura fiscal de algumas famílias. Porém, as reservas em torno do arranque do englobamento das rendas já em 2020 poderão ditar o adiamento da revisão dos atuais sete escalões do IRS para o Orçamento do Estado de 2021, adianta o mesmo jornal.

Atualmente, o 5.º escalão abrange os contribuintes com rendimentos entre os 25.000 e os 36.856 euros, tributados a uma taxa de 37%. Já o 6.º escalão, com uma taxa de 45%, diz respeito a rendimentos entre os 36.856 e os 80.640 euros.