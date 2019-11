A semana está a ser negativa para a bolsa de Lisboa. O PSI-20 acumula uma perda de 0,5% desde segunda-feira. Para tentar contrariar este desempenho, abriu em alta esta sexta-feira com mais de uma dezena de ações a valorizar. Destaque para BCP e Galp. Lá fora, cautela continua a ser a palavra de ordem no que toca às expectativas de um acordo comercial entre EUA e China. Ainda assim, há ganhos nas principais praças europeias.

O principal índice português soma 0,18% para 5.283,32 pontos, com o banco BCP a ver os seus títulos avançarem 0,95% para 0,212 euros. A Galp também ganha 0,56% para 15,205 euros, depois de ter anunciado esta quinta-feira que mais uma plataforma flutuante (FPSO) no Brasil iniciaram produção, totalizando dez naquele país.

O melhor desempenho pertence aos CTT: as ações dos correios ganham 1,21% para 3,168 euros, mantendo a tendência de valorização que vem observando nas últimas semanas.

Outro destaque vai para a REN. É a vez de a gestora da rede elétrica portuguesa prestar contas ao mercado. Os lucros da empresa liderada por Rodrigo Costa terão caído cerca de 6% para 36 milhões de euros no terceiro trimestre. Antes da apresentação dos resultados, as ações estão para já a cair 0,2%.

REN em queda e contraria andamento da bolsa

Lá por fora, os mercados asiáticos já fecharam a sessão de sexta-feira e com ganhos. Isto depois de o ministro do Comércio Chinês ter declarado que Pequim e Washington estão em negociações “profundas” e afirmado que a retirada das tarifas alfandegárias é um elemento elemento-chave para que a primeira fase negocial seja ultimada”. Ontem, já após o fecho das bolsas americanas, o principal conselheiro da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou que um entendimento está “próximo”.

Com maior otimismo em relação a um desfecho nas conversações entre EUA e China para tréguas no conflito comercial que vem opondo as duas maiores economias mundiais nos últimos meses, as principais bolsas europeias registam ganhos moderados. O Stoxx 600, índice de referência no Velho Continente, ganha 0,45%. O DAX-30, o CAC-40 e o IBEX-35 também estão em alta, com subidas entre 0,6% e 0,7%.

(Notícia atualizada às 8h26)