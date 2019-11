Revista de imprensa internacional

A Amazon vai recorrer da decisão da Administração Trump de entregar um contrato de 10 mil milhões de dólares à Microsoft, acusando o Governo americano de ter sido tendencioso no processo. Ainda nos EUA, Donald Trump pediu ao Supremo para impedir divulgação das declarações fiscais. No Reino Unido, o Partido Trabalhista britânico quer tornar o acesso à banda larga gratuita para todos dentro de dez anos através da nacionalização da Openreach, a unidade da operadora BT.

Financial Times

Amazon critica Trump após dar contrato milionário à Microsoft

A Amazon vai recorrer da decisão da Administração Trump de entregar um contrato de 10 mil milhões de dólares à Microsoft, acusando o Governo americano de ter sido tendencioso no processo. A Microsoft ganhou um contrato para ser o fornecedor de serviços de armazenamentos cloud do Pentágono por um período de dez anos. A decisão foi divulgada dia 25 de outubro. A Amazon vai contestar a decisão em tribunal com acusações de que Donald Trump manipulou o concurso para prejudicar Jeff Bezos, o fundador da companhia.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

Bloomberg

Telecom BT diz que nacionalizar unidade de banda larga custaria 100 mil milhões

O Partido Trabalhista britânico quer tornar o acesso à banda larga gratuita para todos dentro de dez anos através da nacionalização da Openreach, a unidade da operadora BT, com um custo de 20 mil milhões de libras. Mas o CEO da telecom britânica fez outras contas: nacionalizar a Openreach custaria 100 mil milhões de libras, cinco vezes mais do que dizem os trabalhistas. As ações da BT estão a cair 2%.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

CNBC

Alibaba faz IPO superior a 12 mil milhões em Hong Kong

A gigante chinesa do comércio online Alibaba anunciou o preço das ações do seu segundo IPO, desta vez em Hong Kong, numa operação que permitirá arrecada 13,8 mil milhões de dólares, cerca de 12 mil milhões de euros. O grupo fundado por Jack Ma vai emitir 500 milhões de ações ordinárias mais 75 milhões em opções “greenshoe”

Leia a notícia completa na CNBC (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

Reuters

Pelosi diz que Trump admitiu subornos à Ucrânia

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, revelou que o Presidente norte-americano já admitiu subornos no escândalo da Ucrânia, acusando Donald Trump de ter cometido uma ofensa grave o suficiente para ser destituído de funções. “Um suborno é conceder ou reter assistência militar em troca de uma declaração pública sobre uma investigação falsa sobre as eleições. Isso é suborno, disse Pelosi.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

Reuters

Trump pede ao Supremo para impedir divulgação das declarações fiscais

Donald Trump pediu ao Supremo Tribunal dos EUA para reverter uma decisão do tribunal de primeira instância no sentido de travar a divulgação das suas declarações fiscais nos últimos anos. Os procuradores estão a exigir que sejam apresentadas as declarações de impostos do atual Presidente norte-americano entre 2011 e 2018 por parte da sua empresa de contabilidade Mazars.

Leia a notícia completa no NY Times (acesso livre, conteúdo em inglês)