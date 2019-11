O Partido Trabalhista comprometeu-se a fornecer aos britânicos serviço de banda larga totalmente gratuito no espaço de dez anos. Diz pretender nacionalizar a unidade de banda larga da telecom BT, prevendo que tal tenha um custo de 20 mil milhões de libras (23,38 mil milhões de euros). O CEO da BT diz que o custo é muito mais elevado: 100 mil milhões de libras (116,88 mil milhões de euros, avança a Bloomberg nesta sexta-feira.

Caso suba ao poder nas eleições de 12 de dezembro, o Governo trabalhista “realizará uma atualização maciça da infraestrutura de internet do Reino Unido, oferecendo ligações à internet rápidas, seguras e confiáveis para todos e pondo fim à cobertura irregular e lenta”, afirmou o partido num comunicado.

O plano dos trabalhistas prevê que os acionistas da BT sejam compensados com obrigações soberanas do Reino Unido, explicou, em entrevista à rádio BBC, o porta-voz para as Finanças e Trabalho, John McDonnell.

A promessa eleitoral do Partido Trabalhista teria, segundo o partido, um custo de cerca de 20 mil milhões de libras, que seria financiado parcialmente através da tributação às grandes empresas tecnológicas, tais como a Amazon, o Facebook e Alphabet, dona da Google.

O CEO da BT contesta, contudo, o custo estimado pelos trabalhistas. Philip Jansen diz que a proposta — incluindo a promessa de fibra integral — custaria quase cinco vezes esse valor. Ou seja, cerca de 100 mil milhões de libras.