“Have sex but make it fashion. O que diriam Voltaire e Rousseau?” Foi este o artigo de opinião publicado no ECO que deu origem à primeira #Ecoolhunter Talks, realizada em parceria com a Stivali, na loja da Avenida da Liberdade.

O encontro que teve como tema O Sexo e o Luxo inspirou-se no recente lançamento da YSL – preservativos – para debater se podem, ou não, ser considerados um produto de luxo. Do famoso smoking ao sexo, os três oradores convidados – Fátima Cotta, Carlos Coelho e Mónica Seabra Mendes, foram mais longe numa reflexão sobre as diferentes dimensões do luxo e até questionando se há ou não marcas de luxo em Portugal.

Veja o vídeo com as suas reflexões: