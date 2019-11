ACP vai para tribunal exigir capacete nas trotinetes

O ACP – Automóvel Club de Portugal submeteu uma ação em tribunal onde pede a ilegalidade de regulamento que não prevê capacete para quem usa trotinetes e bicicletas elétricas. Esta norma deixou de ser obrigatória em 2018, após uma instrução técnica da ANSR – Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária que concluiu ser o uso do capacete nestes veículos “uma restrição à livre circulação”.

No entanto, o artigo 112 do Código da Estrada, dispõe que as trotinetes são equiparadas a velocípedes com motor incluindo, portanto, as elétricas. Para estes casos o uso de capacete é obrigatório para os ocupantes e, em caso de incumprimento, a coima aplicável varia entre 60 e 300 euros.

O ACP entende que o Ministério da Administração Interna (MAI) deve “ser condenado a aprovar novo regulamento no sentido da obrigatoriedade da utilização de capacetes por parte dos condutores velocípedes com motor e de trotinetes a motor”, revelou o jornal Expresso.