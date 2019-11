Marcelo, Costa e a Altice felicitam seleção

Depois do apuramento de Portugal parta a oitava fase final de um Campeonato Europeu de Futebol, chegaram as felicitações, do Presidente da República, do primeiro-ministro e da Altice, o principal patrocinador da equipa das quinas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou a seleção portuguesa de futebol pela vitória frente ao Luxemburgo. “Muitos parabéns, em nome de Portugal! Lá estaremos, daqui a seis meses, a defender o nosso título europeu”, afirmou o chefe de Estado, numa declaração transmitida à Lusa.

O primeiro-ministro, António Costa, também felicitou a seleção portuguesa e mostrou-se convicto de que Portugal mostrará força para tentar revalidar o título europeu. “Parabéns a todos os jogadores e equipa técnica da seleção de Portugal pelo apuramento direto para o Euro2020. Acredito que a nossa seleção mostrará mais uma vez a sua força e determinação para tentar revalidar o título europeu”, escreveu o primeiro-ministro, no Twitter.

A Altice Portugal, principal patrocinador da Seleção Nacional, também se juntou a Marcelo e a Costa nas felicitações à Federação Portuguesa de Futebol pelo apuramento para mais um Campeonato da Europa de Futebol, que decorrerá em 2020 em várias cidades europeias. Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, destaca “o trabalho e empenho dos dirigentes e entidades que tanto de si têm dedicado a esta modalidade e tanto trabalho têm feito em prol do Futebol, do Desporto, do desportivismo e do orgulho nacional”.

“O nome de Portugal corre também hoje o mundo graças às conquistas, prestações e vitórias nas mais diversas provas. Não podemos deixar de sublinhar que Portugal tem hoje motivos mais do que suficientes para sentir um orgulho profundo nos seus atletas. Fazemos questão de destacar o papel do nosso capitão, Cristiano Ronaldo, embaixador da Altice Portugal, fundamental em mais esta conquista”, assinala o gestor,