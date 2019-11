A seleção portuguesa de futebol, campeã em título, venceu este domingo por 2-0 no Luxemburgo, na última ronda do Grupo B, e conseguiu o apuramento ainda antes do final do encontro, face ao empate da Sérvia. Bruno Fernandes, aos 39 minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 86, apontaram os tentos da formação das “quinas”, que vai marcar presença no Europeu pela oitava vez, e sétima consecutiva, desde 1996.

Portugal garantiu o segundo lugar do Grupo B, com 17 pontos, contra 20 da Ucrânia, que já estava apurada e empatou 2-2 na Sérvia (terceira, com 14), ainda com hipóteses de qualificação via ‘play-off’. O Luxemburgo somou quatro pontos e a Lituânia um.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou a seleção portuguesa de futebol pela vitória frente ao Luxemburgo. “Muitos parabéns, em nome de Portugal! Lá estaremos, daqui a seis meses, a defender o nosso título europeu”, afirmou o chefe de Estado, numa declaração transmitida à Lusa.

O primeiro-ministro, António Costa, também felicitou a seleção portuguesa e mostrou-se convicto de que Portugal mostrará força para tentar revalidar o título europeu. “Parabéns a todos os jogadores e equipa técnica da seleção de Portugal pelo apuramento direto para o Euro2020. Acredito que a nossa seleção mostrará mais uma vez a sua força e determinação para tentar revalidar o título europeu”, escreveu o primeiro-ministro, no Twitter.