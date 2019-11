O vermelho imperou nas bolsas europeias, na primeira sessão da semana, e Lisboa não foi exceção. O sentimento dos investidores foi abatido pelo aparente recuo nas negociações da guerra comercial, gerando perdas nas principais praças. A exceção foi a bolsa de Madrid, que tem duas interessadas em comprá-la.

Tanto a Euronext como a rival suíça SIX Swiss Exchange estão na corrida à compra da Bolsas y Mercados Españoles (BME), dona da bolsa de Madrid. A primeira confirmou estar em negociações que poderão ou não levar à apresentação de uma oferta. Já a segunda ofereceu 2,8 mil milhões de euros pela totalidade do capital da BME.

A oferta de 34 euros por ação levou os títulos a dispararem em bolsa, ultrapassando o montante que a SIX se propõe a pagar. As ações fecharam com um ganho de 38% para 35,04 euros cada.

A valorização da BME contrasta com o sentimento generalizado, que levou o índice pan-europeu Stoxx 600 a ceder 0,12%. O índice de referência espanhol, o IBEX 35, fechou praticamente inalterada, enquanto o francês CAC 40 recuou 0,3% e o alemão DAX perdeu 0,4%. Em Portugal, o PSI-20 deslizou 0,08%.

“O sentimento relativo às conversações sino americanas mudava hoje de face, desencadeando uma maior aversão ao risco por parte dos investidores”, explicaram os analistas do BPI, numa nota de fecho da sessão, referindo-se à notícia de que Pequim está “pessimista” sobre um acordo com Washington.

“A bolsa portuguesa terminou o dia de hoje em ligeira baixa, estendendo assim as perdas registadas na semana passada. Mais uma vez, os títulos mais sensíveis aos ciclos económicos e/ou às relações comerciais globais, foram penalizados pelo sentimento de maior incerteza que hoje voltou aos mercados“.

Foi o que aconteceu com o setor do papel, onde a Altri afundou 2,64% e a Navigator perdeu 1,60%. Também o BCP penalizou o índice, ao desvalorizar 1,91%, em linha com a performance das pares na Europa. A travar a queda do PSI-20 estiveram, a EDP, que valorizou 1,51%, bem como a Jerónimo Martins, que subiu 1,35%.