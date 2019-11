A TAP quer voltar a emitir dívida. Desta vez são 300 milhões de euros para apenas investidores institucionais, segundo comunicou esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Os títulos têm um prazo de cinco anos e a taxa de juro ainda não é conhecida.

“A sociedade Transportes Aéreos Portugueses, S.A. anunciou hoje a sua intenção de lançar uma oferta dirigida a investidores institucionais de obrigações sénior com o valor nominal agregado indicativo de 300 milhões de euros com maturidade em 2024 e taxa de juro a ser definida após o período da oferta“, anunciou a empresa em comunicado à CMVM.

O anúncio da TAP é, para já, uma declaração de intenções em que a transportadora aérea diz pretender avançar com a operação, mas não garante que o vá fazer. Ou seja, estará apenas a sondar o mercado para perceber o interesse de grandes investidores em novos títulos de dívida da empresa.

O ECO sabe que o CEO Antonoaldo Alves está em roadshow e irá apresentar a oferta a investidores esta terça-feira, em Londres. O objetivo é que a operação esteja fechada no dia seguinte.

“Não existe garantia de que a oferta será concluída ou, se concluída, quanto às condições da sua conclusão“, alertou, no entanto, a empresa em comunicado.

Caso a oferta avance, as receitas conseguidas têm dois objetivos. Por um lado, a “antecipação do reembolso de determinados empréstimos no âmbito do passivo existente da TAP e extensão do respetivo prazo médio de maturidade” e, por outro, o “pagamento de comissões e despesas relacionadas com a oferta das obrigações”.

A TAP realizou, em junho, a sua primeira emissão de obrigações para o mercado de retalho. A companhia aérea registou uma procura total superior à oferta e acabou por captar 200 milhões de euros em obrigações com maturidade em 2023, em que oferecia uma taxa de juro de 4,375%.

Esta foi a maior emissão de retalho por uma empresa portuguesa de obrigações nos últimos sete anos, só superada por uma emissão da Portugal Telecom, em 2012.

Nos últimos dois anos, a TAP tem procurado reduzir a exposição a dívida remunerada com taxa variável como forma de controlar os riscos que envolvem a empresa, tendo passado de uma dívida a taxa variável equivalente a 92% do endividamento total no fim de 2017 para 68% em março de 2019.

Além da alteração do perfil da taxa de juro, a TAP está igualmente a aproveitar as emissões de dívida para consolidar o passivo num prazo mais alargado através do refinanciamento de dívidas que se venciam num futuro próximo, mas também para reforçar a tesouraria e financiar a operação corrente.

A dívida líquida remunerada (excluindo leasings operacionais) da TAP situou-se em 691,3 milhões de euros, no final do primeiro semestre de 2019, o que representa um agravamento de 139,1 milhões (25,2%) face ao final de 2018. Nesse período, os prejuízos da TAP atingiram os 120 milhões de euros.

