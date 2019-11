Euronext e SIX na corrida à compra da bolsa de Madrid

A Euronext e a rival suíça SIX estão na corrida à compra da BME, dona da bolsa de Madrid, avança o Financial Times (acesso pago), esta segunda-feira. A primeira confirmou estar em negociações com os responsáveis da BME, adiantando que tal processo poderá ou não levar à apresentação de uma oferta. Já a segunda avançou que pretende oferecer 2,8 mil milhões de euros pela BME, de modo a criar o terceiro maior grupo de mercados financeiros da Europa.

Depois de, no início de novembro, ter negado estar em conversações para adquirir a bolsa espanhola, a Euronext confirmou este fim de semana que tais negociações estão mesmo a acontecer, “o que poderá ou não levar à apresentação de uma oferta”.

A acontecer tal aquisição, a Euronext consolidaria a sua posição no mercado europeu, uma vez que atualmente já é dona das bolsas de Paris, Amesterdão, Bruxelas, Lisboa, Dublin e Oslo.

Na corrida à BME, está também a suíça SIX, que pretende oferecer 2,8 mil milhões de euros pela dona da bolsa de Madrid, de modo a criar o terceiro maior grupo de mercados financeiros do Velho Continente. A SIX adiantou mesmo que já pediu autorização para fechar essa transação aos reguladores espanhóis.

“Esta junção com a BME trará vantagens diretas e imediatas aos acionistas de ambas as instituições, num momento em que a consolidação dos mercados financeiros está a acelerar”, sublinhou o chairman da SIX, em comunicado.