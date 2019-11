Ricardo Salgado não quer depor no processo de insolvência do Banco Espírito Santo (BES). O antigo presidente executivo do banco que foi alvo de resolução em 2014 é uma das mais de 100 testemunhas que a comissão liquidatária da instituição financeira pretende ouvir, mas recusa-se a prestar depoimento.

De acordo com o Jornal de Negócios (acesso pago), a comissão liquidatária entende que a queda do BES foi provocada por 13 antigos gestores do banco, entre eles Salgado. E quer esclarecer os atos de gestão nos anos que antecederam o colapso do banco, considerando, por isso, essencial a audição do gestor.

Salgado classifica o pedido da comissão liquidatária de “manifestamente inadmissível”, argumentando que não o fará já que é arguido no processo Universo Espírito Santo.

O antigo gestor “é arguido no processo-crime [Universo Espírito Santo], que se encontra em fase de inquérito, estando em investigação alegados factos relativos à gestão do BES e GES, incluindo a matéria que é objeto do presente incidente de qualificação”. E conclui lembrando que o Código do Processo Civil determina que “não é admissível o depoimento sobre factos criminosos ou torpes, de que a parte seja arguida”.