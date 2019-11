Hoje nas notícias: Função Pública, BES e Galp

No próximo ano, os funcionários públicos vão ver as suas remunerações aumentar mas apenas em linha com a inflação registada este ano. O dia fica ainda marcado pela nota de que Ricardo Salgado se recusa a testemunhar no processo de insolvência do BES, pelo impacto das rendas elevadas no arranque do ano letivo e pelo papel de Carlos Costa Pina na batalha jurídica entre a Galp e a ERSE. Fisco exige 2,7 milhões de euros à Liga dos Clubes.

Aumentos na Função Pública vão ter em conta inflação de 2019

Ao contrário do que era prática antes do congelamento das remunerações na Função Pública, os aumentos previstos para o próximo ano terão em conta não a inflação de 2020, mas a variação de preços deste ano. Esta escolha é determinante já que a inflação neste momento é bastante baixa e as previsões para o próximo ano apontam para valores mais elevados. O Governo só prevê aumentos salariais mais expressivos no Estado em 2021.

Ricardo Salgado recusa-se a testemunhar no processo de insolvência do BES

A comissão liquidatária do Banco Espírito Santo (BES) quer ouvir mais de 100 testemunhas, entre as quais os antigos administradores do banco. Ricardo Salgado considera o pedido “inadmissível” e não quer depor, justificando que já é arguido no processo Universo Espírito Santo, que se encontra em fase de inquérito. O banqueiro é o único dos antigos gestores acusados de levarem o BES à falência que se recusa a testemunhar no processo de insolvência, mas não é o único a contestar os pedidos, já que os liquidatários pedem que sejam ouvidas 104 testemunhas, um número que ultrapassa o máximo permitido.

Custo das rendas deixa 20 mil alunos sem professores

Dois meses depois do arranque do ano letivo de 2019/2020, ainda há 244 horários por preencher. Uma das razões que ajudam a explicar tal situação é o custo elevados das rendas, tendo várias câmaras municipais pedido mesmo ao Executivo de António Costa imóveis a custos controlados para os docentes que não conseguem suportar tais montantes.

Galp contratou ex-governante que tomou decisão sobre a empresa

Carlos Costa Pina, antigo secretário de Estado do Tesouro, é desde 2012 administrador executivo da Galp, mas em 2008 foi responsável pela aprovação, enquanto governante, das reavaliações das redes de gás natural dessa mesma empresa e que acabaram por dar origem a uma batalha jurídica entre a Galp e o regulador dos serviços energéticos. Este processo já se arrasta desde 2010 em tribunal e ainda não tem data de julgamento marcada.

Finanças exigem 2,7 milhões à Liga por IVA em atraso

A Autoridade Tributária exige o pagamento de 2,7 milhões de euros à Liga dos Clubes por atrasos no pagamento do IVA relativo às inscrições dos jogadores na Liga, assim como, para poderem participar nas competições. O entendimento da entidade que tem a responsabilidade de organizar as principais competições de futebol profissional é bem diferente e, por isso, tem recorrido sistematicamente para tribunal para evitar o pagamento. As contas da entidade já foram fiscalizadas seis vezes e em causa estão as presidências de Mário Figueiredo, Luís Duque e Pedro Proença.

