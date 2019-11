📹 O que é o 5G? Perguntou ao Google, nós respondemos

A Comiss√£o Europeia quer que haja uma cidade em cada pa√≠s da Uni√£o Europeia com 5G em 2020. Mas o que √© isso do 5G? Para que serve? Como √© que vai afetar as nossas vidas? Estas s√£o quest√Ķes cuja resposta ainda n√£o √© clara para muitos portugueses. Se j√° ouviu falar do 5G mas n√£o tem a certeza do que √© esta tecnologia, este v√≠deo pode ser uma boa ajuda.