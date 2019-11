Da mesma forma que se seguem contas, vai ser possível seguir “Tópicos” no Twitter. A funcionalidade está a ser lançada esta semana e já chegou a Portugal, embora ainda não esteja totalmente desenvolvida. Mas para que servem estes tópicos?

A magnitude do conteúdo que é partilhado a cada instante torna difícil separar o que é interessante do que é dispensável. Esta tem sido uma crítica frequente ao Twitter, que prima por ser mais “instantâneo” do que outras plataformas do género. Por isso, a partir desta semana, os utilizadores vão poder seguir uma série de assuntos de que tenham interesse, como “futebol”, “tecnologia”, “negócios”, entre outros.

“Nos próximos meses, vai poder seguir conversas sobre um tópico, da mesma forma que segue contas com um só toque. Vão surgir sugestões de tópicos na sua timeline e nas pesquisas, com base no que costuma procurar e no que já acompanha no Twitter”, explicou a empresa, num comunicado. À medida que o algoritmo vai conhecendo melhor as preferências de uma determinada pessoa, essas sugestões vão sendo aprimoradas, indica também a rede social.

A nova aba dos “Tópicos” já surge nas versões Android e web do Twitter, na barra lateral e para a maioria dos utilizadores. Contudo, à hora de publicação deste artigo, ainda não existiam em Portugal tópicos que os utilizadores pudessem seguir. Um indicador de que, para já, a empresa lançou apenas as bases da nova funcionalidade e ainda a está a desenvolver.

E se a intenção é que os tópicos sejam semelhantes às contas, o Twitter avisa que todos os assuntos que uma determinada conta seguir vão ser públicos. Por isso, tenha cuidado na hora de seguir aquele seu guilty pleasure. Sim, todos temos um.