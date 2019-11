Alguns utilizadores do assistente virtual da Google já podem definir a tecnologia para responder em português de Portugal, um passo importante para desbloquear o potencial desta funcionalidade no país.

Nas últimas semanas, nas redes sociais, alguns utilizadores que já usavam o Google Assistant em português do Brasil repararam no novo sotaque do assistente, apesar de, nas definições de alguns aparelhos, a linguagem ainda aparecer identificada como “PT-BR“. Noutros dispositivos, contudo, já surge a indicação de “PT-PT”. Contactada, a Google ainda não reagiu e tudo aponta para que a empresa ainda esteja a alinhavar os últimos detalhes desta novidade, antes de a anunciar oficialmente.

Os testes feitos pelo ECO mostram que a pronúncia do Google Assistant em PT-BR já tem o sotaque de Portugal, ainda que de forma limitada. Ao dizer “Ok, Google. Bom dia”, o assistente responde “Confira estas imagens”, mostrando, de seguida, uma pesquisa no motor de busca por imagens relacionadas com “bom dia”.

Além disso, a voz do Google Assistant em PT-PT é feminina. Noutros idiomas, é possível escolher entre várias vozes com nomes de cores, algumas delas neutras do ponto de vista de género. Isto é, que não permitem apurar se são masculinas ou femininas.

Para experimentar, aceda à aplicação Google no seu smartphone, aceda à aba “Mais” e siga este caminho: “Definições” -> “Google Assistant” -> “Assistant” -> “Idiomas” e escolha PT-BR (ou PT-PT, se o seu dispositivo já tiver essa opção).

Os assistentes virtuais têm feito furor noutros mercados, como Reino Unido e EUA. A Amazon foi pioneira com a gama de produtos Echo e a assistente Alexa, que permite marcar apontamentos no calendário do telemóvel ou ligar as luzes de casa com recurso à voz. Não há dados sobre a penetração destes aparelhos em Portugal, mas há quem já use estes aparelhos nos telemóveis e em casa, ainda que em PT-BR ou em inglês.

A Alexa, a Siri do iPhone e a Cortana do Windows ainda não falam português de Portugal. Por isso, há vários anos que os portugueses aguardam novidades nesta vertente. O lançamento do idioma PT-PT em Portugal poderá ainda dar um impulso ao comércio eletrónico, uma vez que a maioria destes assistentes permite encomendar produtos com recurso a comandos de voz.