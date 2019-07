Trabalhadores da Google ouvem conversas dos utilizadores

Há trabalhadores da Google que andam a ouvir conversas privados dos utilizadores. A falha de segurança foi admitida pela multinacional norte-americana que confirmou que alguns dos seus empregados conseguem ouvir conversas dos utilizadores gravadas pelo assistente virtual Google Assistant. De acordo com a Google, existe uma componente humana no aperfeiçoamento do algoritmo, que executa tarefas através de comandos de voz, depois de um canal de TV belga ter obtido mais de 1.000 gravações privadas, algumas gravadas acidentalmente pela empresa.

O canal VRT obteve estes trechos de áudio que, na esmagadora maioria, são gravações dos pedidos feitos pelos utilizadores a partir do momento em que dizem a expressão “Ok, Google”. No entanto, o canal descobriu que, entre as 1.000 gravações obtidas, estavam também 153 gravações feitas acidentalmente pelo sistema. As gravações contêm conversas privadas dos utilizadores e, em alguns casos, incluem dados pessoais que permitem a identificação dos mesmos, como nomes próprios.

A Google já tinha admitido, em 2017, que um erro técnico permitia o Google Home Mini começar a gravar mesmo sem ter sido invocado pelo utilizador, através da expressão “Ok, Google”. Porém, segundo o The Guardian, as novas revelações forçaram a empresa a admitir que alguns trabalhadores são capazes de ouvir estas gravações para recolherem dados que permitem melhorar o algoritmo de reconhecimento de voz.

De acordo com a empresa, só 0,2% das gravações são acedidas pelos trabalhadores. A Google informou também que iniciou uma investigação interna para averiguar em que circunstâncias as gravações privadas de utilizadores do Google Assistant acabaram na redação do canal VRT.

Este caso levanta novas questões sobre a privacidade dos utilizadores que aderem à nova tendência tecnológica dos assistentes virtuais. Isto depois de, no ano passado, a imprensa internacional ter revelado que trabalhadores da Amazon também são capazes de ouvir as gravações feitas pela Alexa, a assistente virtual da empresa, que é uma das mais populares e está já presente em milhões de lares em todo o mundo.