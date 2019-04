A Amazon anunciou o lançamento de uma plataforma de música para concorrer com o Spotify e o Apple Music. A diferença é que o novo serviço da gigante fundada por Jeff Bezos é gratuito para todos os utilizadores que tenham dispositivos Alexa, o assistente virtual que a marca desenvolveu e que tem conquistado cada vez mais lares, sobretudo nos EUA e no Reino Unido.

O facto de o serviço não ser pago não significa que a empresa espere perder dinheiro com o licenciamento das músicas. A Amazon quer apostar na publicidade para rentabilizar o produto, ao mesmo tempo que espera um incremento nas receitas com o aumento da venda de dispositivos Alexa, como é o caso das colunas inteligentes Echo e Echo Dot.

Os suecos do Spotify foram os primeiros a testar um serviço de streaming de música gratuito. A plataforma, lançada em setembro de 2008, mostrou que um modelo de negócio deste género é possível. Agora, a Amazon pretende seguir as pegadas, apostando no controlo por voz e nas colunas inteligentes como fatores diferenciadores.

Todos os utilizadores com dispositivos com o assistente Alexa terão acesso ao novo serviço, mesmo os que não subscrevem o programa de fidelização Amazon Prime. Estes últimos, no entanto, já têm acesso a um serviço de música mais limitado, com a empresa a disponibilizar outras opções mais robustas através do pagamento de uma mensalidade, como explica a Bloomberg (acesso pago).

A Amazon não será a primeira gigante a juntar numa novidade deste género com a nova tendência dos assistentes virtuais. Na semana passada, a Google anunciou o lançamento de uma versão gratuita do serviço YouTube Music para os utilizadores de dispositivos Google Home, assente nas receitas geradas com a publicidade.