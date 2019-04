A Fábrica de Startups é um dos mais recentes parceiros do programa Erasmus for Young Entrepreneurs em Portugal. A iniciativa financiada pela Comissão Europeia tem como objetivo dar ferramentas e conhecimentos a novos empreendedores junto de outros mais experientes, noutros países.

No programa de intercâmbio podem participar jovens que estejam a planear criar o seu próprio negócio e que queiram trocar ideias com um empreendedor experiente noutro país, com quem vão colaborar por um período de entre um a seis meses.

Como parceira, a Fábrica de Startups “tem como missão ajudar os interessados a candidatarem-se, a estabelecer uma relação de sucesso com o empreendedor adequado e a dar resposta às suas questões”, explica a incubadora em comunicado.

Para ajudar a esclarecer as dúvidas face ao programa, a Fábrica de Startups organiza um evento no próximo dia 10 de maio (sexta-feira), no LACS Conde d’Óbidos, em Lisboa, que contará com a presença de vários parceiros europeus.

Os interessados em participar devem inscrever-se aqui.