Acredita Portugal vai ter incubadora em Gaia

A Acredita Portugal vai ter um espaço de incubação para chamar de seu, em Vila Nova de Gaia, no norte do país. O novo projeto, desenvolvido com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, integra dois espaços — um na área das indústrias criativas e outro orientado para o empreendedorismo tecnológico e a economia social — e tem capacidade para apoiar um total de 75 projetos empreendedores, 30 ligados às indústrias criativas e 45 ligados às novas tecnologias e economia social. A abertura do primeiro espaço físico da associação marca uma nova fase do projeto.

“A história da Acredita Portugal conta já com 11 anos, ao longo dos quais foi possível ajudar milhares de empreendedores. A experiência e rede de contactos que desenvolvemos neste processo vai ser essencial para esta nova etapa da associação e para o apoio a prestar aos empreendedores agora incubados. Este apoio integra um acompanhamento personalizado a estes projetos, no sentido de assegurar a captação de investimento, o crescimento da equipa e a otimização do seu modelo de negócio. Queremos que este seja um espaço de consolidação destes projetos e o impulso para o seu lançamento no mercado”, diz Fernando Fraga, Head of Innovation da Acredita Portugal, citado em comunicado.

A incubadora será inaugurada a 16 de abril e tem como objetivo disponibilizar “um espaço e novas ferramentas para os empreendedores da zona”. Nesse dia, o programa de abertura conta com workshops gratuitos durante todo o dia e com um debate sobre empreendedorismo em que participam Filipe Almeida, presidente do Portugal Inovação Social, Karim Merali, CEO da Fundação Aga Khan, e Pedro Ricardo Gomes, Head of Microfinance and Social Entrepreneurship do Banco Montepio.

Fundada em 2008 por José Miguel Queimado, a Acredita Portugal é uma organização sem fins lucrativos focada no desenvolvimento e promoção do empreendedorismo nacional.