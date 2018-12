A antiga fábrica Cerâmica de Conímbriga vai ganhar nova vida. Tudo porque a antiga fábrica de cerâmica vai transformar-se num espaço de promoção às indústrias criativas, uma aposta no empreendedorismo local, explica a autarquia em comunicado.

“O município de Condeixa possui uma importante tradição ligada à produção artesanal de louças pintadas à mão. Esta é uma atividade que ainda emprega algumas dezenas de pessoas, devido à grande percentagem destes artigos que se consegue enviar para exportação. No entanto, estamos perante uma atividade que precisa de inovar e de ser modernizada sobretudo nos aspetos relacionados com a sua promoção e divulgação e ainda no que diz respeito à qualificação de mão-de-obra mais jovem que permita proporcionar um novo dinamismo ao setor”, explica Carlos Cerqueira, coordenador do Departamento de Valorização do Conhecimento e Inovação do Instituto Pedro Nunes, citado em comunicado.

O projeto, lançado em 2018, prevê a criação de espaços de incubação para produção, comercialização, demonstração e exposição. Além disso, deverá também ter disponíveis espaços de cowork para empreendedores.