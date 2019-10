O Twitter vai passar a rejeitar qualquer tipo de publicidade política, anunciou Jack Dorsey, líder da rede social, que referiu que o alcance de uma mensagem política “não deve ser comprado”.

“Decidimos parar com toda a publicidade política no Twitter em todo o mundo. Nós acreditamos que o alcance de uma mensagem política não deve ser comprado”, disse Jack Dorsey, numa mensagem publicada na rede social.

“Pagar para ter audiência […] impõe mensagens políticas perfeitamente otimizadas e direcionadas às pessoas”, diz Dorsey, acrescentando que essa a decisão de seguir um determinado agente político “não deve ser poluída pelo dinheiro”.

Esta escolha contrasta com a da rede social Facebook, com Mark Zuckerberg a defender as mensagens políticas na sua rede, incluindo as que continham informação falsa, em nome do que considera ser liberdade de expressão.