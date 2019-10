A startup portuguesa Indie Campers, uma das maiores a nível europeu no negócio do aluguer de autocaravanas, quer contratar mais 200 pessoas até ao final de 2020, anunciou a empresa esta quinta-feira. A novidade faz parte do plano de expansão para o próximo ano, que prevê a contratação de novas pessoas nas várias localizações onde a empresa está presente. A estratégia representa ainda um investimento de 100 mil euros apenas para prospeção e contratação, e também para a expansão posterior do escritório em Lisboa.

As contratações anunciadas para 2020 “têm como principal objetivo sustentar os planos de crescimento da Indie Campers, após a abertura de dez novas rotas em 2019″ e a assinatura de um contrato de 70 milhões de euros com um produtor alemão de autocaravanas para os próximos quatro anos.

“Queremos continuar a expandir e a abrir novas rotas para os nossos clientes. Neste momento precisamos de pessoas, porque manter o crescimento sustentável da empresa depende da qualidade dos recursos humanos que estamos a recrutar”, justifica Hugo Oliveira, CEO da Indie Campers.

Com um crescimento médio anual de cerca de 200%, a Indie Campers procura para o escritório de Lisboa perfis para as áreas de engenharia informática, marketing digital, finanças, business development, operações, apoio ao cliente e recursos humanos.

A empresa vai também lançar, já em novembro, o primeiro programa internacional de trainees. “Este programa representa uma oportunidade para os jovens estudantes entrarem no mercado de trabalho com uma experiência internacional, e para a Indie Campers também conseguir criar a melhor experiência para os seus clientes, juntando a internacionalmente reconhecida hospitalidade portuguesa a trabalhadores locais com conhecimento específico das áreas envolventes. Muitos dos candidatos ficam a trabalhar connosco e há bastante integração de estagiários em empregos full-time“, explica o CEO da Indie Campers, citado em comunicado.

Fundada em 2013 por Hugo Oliveira e pelo austríaco Stefan Koeppl, em seis anos a empresa passou de dois trabalhadores e três carrinhas para uma equipa de 150 pessoas e mais de 850 carrinhas em toda a Europa. Atualmente, a empresa está presente em 50 localizações em Portugal, Islândia, Reino Unido, Irlanda, Espanha, França, Itália, Suíça, Alemanha, Holanda, Croácia, Bélgica e nas ilhas mediterrâneas da Córsega, Sardenha e Sicília.