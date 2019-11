Revista de imprensa internacional

Em Espanha, o INE arranca um estudo sobre mobilidade a partir de dados dos telemóveis dos cidadãos e a bolsa de Madrid está na mira da Euronext e da SIX. A HP rejeitou proposta da Xerox e a dona do Tik Tok está prestes a lançar um novo serviço. A Arábia Saudita cortou na avaliação da Aramco.

Financial Times

Euronext e SIX na corrida à compra da bolsa de Madrid

A Euronext e a sua rival suíça SIX estão na corrida à compra da BME, dona da bolsa de Madrid. A primeira confirmou estar em negociações com os responsáveis da BME, adiantando que tal processo poderá ou não levar à apresentação de uma oferta. Já a segunda avançou que pretende oferecer 2,8 mil milhões de euros pela BME, de modo a criar o terceiro maior grupo de mercados financeiros da Europa.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

El Economista

INE espanhol rastreia telemóveis para fins estatísticos

O Instituto Nacional de Estatística espanhol começa, esta segunda-feira, a recolher dados dos telemóveis para um estudo sobre a mobilidade. Para tal, o INE hispânico deverá pagar meio milhão de euros à Telefónica, à Vodafone e à Orange em troca da informação sobre quantos dispositivos existem em cada região do território espanhol. O estudo suscitou críticas e suspeitas, mas as empresas garantem que respeita plenamente a legalidade.

Leia a notícia completa no El Economista (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Bloomberg

Arábia Saudita corta avaliação da Aramco

A Arábia Saudita estabeleceu uma meta de avaliação para a oferta pública inicial (IPO) bem abaixo da meta de 2 biliões de dólares americanos do príncipe saudita Mohammed bin Salman. A petrolífera Aramco vai colocar 1,5% do seu capital social na bolsa de Riade, uma operação que coloca a avaliação da empresa entre os 1,6 e os 1,7 biliões de dólares americanos.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

The Guardian

HP rejeita proposta da Xerox

A norte-americana HP rejeitou a proposta de aquisição apresentada pela Xerox. Apesar da pressão feita pelo investidor Carl Icahn no sentido da fusão entre estas duas empresas, o conselho de administração da HP decidiu recusar a proposta, salientando que a oferta de 33,5 mil milhões de dólares (cerca de 30,3 mil milhões de euros) estava abaixo do valor da empresa. Ainda assim, o líder executivo da HP tem dito que reconhece as “vantagens potenciais” deste casamento, sugerindo que as negociações deverão continuar.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

Business Insider

Dona do Tik Tok poderá lançar serviço de streaming de música

A empresa chinesa dona da rede social Tik Tok está em negociações com grandes estúdios de todo o mundo de modo a conseguir as licenças que lhe permitirão incluir no seu novo serviço de streaming de música as canções detidas por essas empresas. O serviço deverá ser lançado já no próximo mês, estreando-se na Índia, Indonésia e Brasil. Só depois deverá chegar aos Estados Unidos.

Leia a notícia completa no Business Insider (acesso livre, conteúdo em inglês).