Estado já reabilitou 164 projetos com apoios comunitários

O incentivo à reabilitação urbana do Governo, com fundos europeus, alcançou os 500 milhões de euros de investimento em 164 projetos, anunciou o Ministério da Habitação. O IFRRU2020 foi criado no final de 2017 e havendo 57 municípios com financiamento desta iniciativa.

O Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU) tem disponíveis 1,4 mil milhões de euros para a reabilitação total de edifícios com 30 ou mais anos, espaços e unidades industriais abandonadas e ainda frações privadas inseridas em edifícios de habitação social. Desde que foi criado já atingiu os 500 milhões de euros de investimento em reabilitação urbana.

Após a reabilitação destes 164 projetos, “70 terão uso habitacional, 86 serão destinados a atividades económicas e os restantes oito a equipamentos de utilização coletiva e na área social“, refere o comunidade do Ministério da Habitação. A maioria dos projetos (125) são promovidos por empresas e os restantes por particulares, Instituições de Segurança Social (IPSS) e câmaras municipais.

Este investimento vai permitir reabilitar 770 habitações, fixar 995 novos residentes e obter uma redução anual do consumo energético “comparável ao consumo de três anos de um grande hospital público”. A reabilitação dos edifícios vai ainda criar 2.684 postos de trabalho.

Os apoios do IFRRU podem ser feitos através de empréstimos — em condições mais vantajosas do que as que são oferecidas no mercado — ou de garantias. Os montantes de financiamento podem ir até aos 20 milhões de euros, com prazos alargados.

O primeiro projeto afeto ao IFRRU arrancou em janeiro do ano passado: um edifício em Santa Maria Maior, no Funchal, que custou 645 mil euros.