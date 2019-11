Estes são os 5 números que tem de saber na OPA do Benfica

O Benfica lançou uma OPA parcial sobre a SAD. Quer comprar os títulos que estão dispersos por pequenos investidores, oferecendo a muitos deles a oportunidade de venderem as ações adquiridas em 2001 por um valor muito semelhante ao pago na altura em que o clube encarnado era liderado por Manuel Damásio. Conheça os cinco números que marcam esta oferta.

5,00 euros

O Benfica que comprar 6.455.434 ações, nominativas e escriturais da categoria B, que são ordinárias, que não detém. São títulos que estão dispersos por pequenos investidores, aos quais a SAD apresenta uma contrapartida de 5,00 euros.

O valor da oferta tem uma explicação. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD explica que o “preço oferecido visa assegurar que os acionistas que adquiriram as suas ações (…) no decurso da oferta pública de distribuição realizada em 2001 possam vender as ações de que são titulares a um preço semelhante ao preço nominal a que as mesmas foram subscritas (1.000 escudos, ou seja, 4,99 euros)”.

81,1%

Os 5,00 euros oferecidos na OPA superaram largamento o valor dos títulos da SAD no mercado de capitais. Na última sessão antes do anúncio da OPA, as ações do Benfica estavam a cotar nos 2,76 euros, pelo que o prémio apresentado nesta oferta ascende a 81,1%.

32,2 milhões de euros

O Benfica propõe-se a adquirir 6.455.434 ações da SAD, de categoria B, por um valor de 5,00 euros. Tendo em conta o número de ações objeto da oferta, a OPA agora anunciada poderá levar o Benfica a gastar, no máximo, 32,27 milhões de euros com a operação que levará a SAD a controlar a grande maioria do capital.

755.065 ações

A oferta é apresentada por 6.455.434 ações, de categoria B, mas há algumas que não serão adquiridas. No comunicado enviado à CMVM, a SAD explica que os membros dos órgãos sociais do Benfica “não podem aceitar a oferta, vendo assim os seus interesses preteridos face ao interesse do oferente e, consequentemente, do Sport Lisboa e Benfica”.

No total, os administradores do Benfica têm em seu poder 755.065 ações da SAD encarnada, sendo que a maioria destes títulos pertence ao presidente da SAD, Luís Filipe Vieira. O líder dos encarnados detém 753 mil títulos, representativos de 3,27% do capital da SAD.

Artigo 194

O Benfica quer comprar praticamente todos os títulos da SAD que estão no mercado, mas em momento algum pretende retirar a SAD da bolsa de Lisboa. “É intenção do oferente dar continuidade à atividade empresarial da sociedade visada, enquanto sociedade aberta ao investimento do públicos sob o domínio exclusivo do Sport Lisboa e Benfica e com as ações representativas do seu capital social admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisboa”.

A SAD vinca que “não irá requerer a perda da qualidade da sociedade aberta”. “Em atenção às características da oferta, não será aplicável, após a sua conclusão o regime de aquisição ou alienação potestativa previsto nos artigos 19.º e 196.º do Código de Valores Mobiliários”.