O Sport Lisboa e Benfica quer ficar com a totalidade do capital da SAD e lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) parcial, em que oferece cinco euros por ação. O clube pretende adquirir o equivalente a 28,06% do capital da SAD.

“A oferta é parcial e voluntária e tem por objeto até 6.455.434 ações, nominativas e escriturais da categoria B, que são ordinárias, com o valor nominal unitário de 5 euros, representativas de 28,0671% do capital social da sociedade visada”, entre as quais não se encontram incluídas ações já detidas pelo Benfica, anunciou o clube, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

