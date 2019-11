Os chamados “três grandes” do futebol representam 94,5% das preferências dos portugueses, sendo que o Benfica é líder destacado no número de adeptos.

De acordo com uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã, o clube da Luz tem perto do dobro de simpatizantes dos rivais FC Porto e Sporting, reunindo 46% das preferências dos que têm 18 ou mais anos.

Tendo em conta que a população portuguesa residente, dentro da faixa etária considerada, o número de adeptos encarnados situar-se-é na casa dos 4,5 milhões.

No segundo posto está o FC Porto, com 24,7% do total de adeptos, seguido do Sporting com 23,8%. Em quarto lugar do ranking está o Sp. Braga com 1,5 %, e a fechar o top cinco o V. Guimarães com 0,8%.