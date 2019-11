We’ve officially sold out! A organização do Web Summit anunciou esta sexta-feira que já não há bilhetes disponíveis para o evento que começa na segunda-feira em Lisboa e termina a 7 de novembro.

De acordo com os dados enviados à comunicação social, a feira de tecnologia vai contar com 70.469 participantes, 2.150 startups e 239 parceiros. “Estes valores ultrapassaram as projeções” do Web Summit que terá assim esgotado a capacidade máxima da Altice Arena e da FIL. Em relação à participação das startups, o Web Summit diz que são mais 20% do que no ano anterior e acima das 1.800 projetadas.

Na semana passada, o Presidente da República recebeu, no Palácio de Belém, os representantes das startups portuguesas que vão participar no Web Summit e nem o cofundador do evento tecnológico deixou de marcar presença.

No pontapé de saída para o evento que começa a 4 de novembro, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu a Paddy Cosgrave, a quem disse estar “especialmente grato”. Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o Web Summit é uma revolução que “está a mudar o mundo, a Europa e Portugal” e sublinhou que é um caminho que não acaba, mas que se “renova” para Portugal e para os portugueses.